Cezary Niedziółka nie żyje. Zastępca dyrektora Teatru Wybrzeże miał 63 lata

Współpracownicy Niedziółki wspomnieli, że był on także znawcą i kolekcjonerem plakatów teatralnych. "Od wielu lat to właśnie on wyznaczał linię artystyczną plakatów spektakli Teatru Wybrzeże, dzięki niemu i jego ogromnemu zamiłowaniu do Polskiej Szkoły Plakatów wśród autorów naszych plakatów często gościli znamienici artyści tacy jak Ryszard Kaja, Wiesław Wałkuski, Mirosław Adamczyk, Andrzej Klimowski czy Wiktor Sadowski" – napisali.