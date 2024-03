Były lider sekty przerywa milczenie. Opisuje, jak sam poniżał przeciwników scjentologów

Rinder w zamieszczonym w książce i audiobooku liście do swoich dzieci przeprasza je za to, że w kilka dni po urodzeniu zostały oddane do żłobka, że on i jego żona nie poświęcali im czasu. "Gdybym wtedy wiedział to, co wiem dziś, nigdy bym do tego nie dopuścił" - zaznacza. Miał pracować na rzecz ratowania ludzkości, a nie spędzać czas z dziećmi. "Byłem całkowicie oddany sprawie. Myślałem, że skoro jestem najlepszym scjentologiem, jakim mogę być, jestem tak dobrym rodzicem, jak to tylko możliwe" - komentuje Rinder i w przejmujący sposób dodaje: "Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie, że scjentologia to umysłowe więzienie. Zaprojektowane tak, aby ucieczka z niego była prawie niemożliwa".