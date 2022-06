Były działacz PiS: "Uległem tej zbiorowej schizofrenii"

Marek Zagrobelny wstąpił do PiS jako student w 2003 roku, w wieku 23 lat. Był wtedy studentem administracji publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystąpił z partii w 2015, akurat w momencie gdy PiS triumfalnie wracał do władzy i rozdawał stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. To, co się wydarzyło w ciągu tych 12 lat, Zagrobelny opisał w książce "Pokochać PiS".