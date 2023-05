Były agent ujawnił sekrety Putina. Zemsta nadeszła znienacka

Nie porzucił walki

Pięć miesięcy po ujawnieniu tego na konferencji prasowej, Litwinienko trafił do aresztu. W trakcie rozprawy sądowej został uniewinniony, ale później znowu został aresztowany z innego oskarżenia. Do drugiej rozprawy nie doszło, dzięki czemu były agent mógł wyjść na wolność, ale zobowiązał się do pozostania w kraju. Mając jednak świadomość, że Kreml nie odpuści, Litwinienko wyjechał do Wielkiej Brytanii z masą dokumentów i nagrań obciążających FSB i Putina. Za granicą dostał azyl, a w Rosji trafił na listę podwójnych agentów i zdrajców.