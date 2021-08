Była przerażona liczbą nagich ciał. Opowiada o klubie dla swingersów

To jest jeden z kwiatów w ogródku, nie najważniejszy, ale to jest część mnie, więc jest istotny. Często się uważa, że jak ktoś ma niepełnosprawność, to seks go nie dotyczy. Albo że to fajnie, że w ogóle ma jakiegoś partnera albo partnerkę. Tu według mnie wkraczamy w kwestię przemocy wobec siebie samej, bo to jest sprawa szacunku do siebie. Ja jestem gotowa na miłość, ale nie za wszelką cenę. Miłość na równych warunkach.