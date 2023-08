Była Milika opisuje skandaliczną sytuację. Inspirowała się światem piłkarzy i WAG-s

- Podobno zmusiliśmy do seksu oralnego, tak przynajmniej twierdzą. Laski złożyły dzisiaj zeznanie na policji, no i się zaczęło. Ale spoko, mam najlepszego prawnika, więc na pewno wszystko się wyjaśni, po prostu chwilowo zrobiło się gorąco. Amelia zamknęła oczy. Z jednej strony bardzo chciała wierzyć Grześkowi, przecież wiedziała, że to nie jest typ mężczyzny, który mógłby kogoś do czegokolwiek zmusić. Nie był agresywny, nie potrafił taki być. Ale co, jeśli naprawdę działał pod wpływem alkoholu? Jeśli sam nie do końca pamięta, co się tam wydarzyło.