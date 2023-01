Była kobietą włoskiej mafii. Do czasu. Ujawniła zbrodnie męża

Perry twierdzi, że wiele osób próbowało go zastraszyć i nie dopuścić do publikacji książki. Ile w tym prawdy, a ile zabiegu marketingowego? Trudno powiedzieć. Z całą pewnością jego "Dobre matki" to wyjątkowa historia. Perry rozkłada na czynniki pierwsze schemat działania kalabryjskiej mafii. Czyta się to jak najlepszy dreszczowiec, a to wszystko wydarzyło się naprawdę.