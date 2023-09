Burza-widmo i kasa z ministerstwa. Jak Obajtek szkołę z Szydło malował

– Na początku tego roku, w styczniu, ta szkoła została zniszczona, był huragan, były ulewy. Szkoła nie nadawała się do użytku. Został zniszczony dach, ale też później to wyrządziło szkody wewnątrz budynku. Pan wójt Daniel Obajtek, który jest inicjatorem dzisiejszej akcji, wystąpił wówczas do Ministerstwa Edukacji z prośbą o to, żeby pomogli i ta szkoła mogła zostać przywrócona do użytku. Niestety, procedury, decyzje, to wszystko się przeciągało i tak naprawdę decyzja o tym, że szkoła otrzyma pomoc finansową, zapadła dopiero pod koniec czerwca. Czas ucieka, a rok szkolny się zbliża, więc postanowiliśmy razem z rodzicami i mieszkańcami gminy Pcim przygotować tę szkołę dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego. Wspólnie, razem zebraliśmy się do pracy. Jesteśmy tutaj dzisiaj i od rana pracujemy. Mieszkańcy postanowili, że wspólnie doprowadzą, żeby dzieci mogły tu rozpocząć rok szkolny i bezpiecznie się uczyć.