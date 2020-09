Broni Zenka Martyniuka w książce do polskiego. ”Nie rozumiecie tej ironii”

Część rodziców wyraziła zdziwienie czy nawet oburzenie faktem, że Martyniuk trafił do książki do języka polskiego.

"W mediach społecznościowych, w komentarzach strasznie się internauci unoszą, wyrywając sobie włosy z głowy - 'To straszne, Czego to teraz uczą nasze dzieci!!!'. Otóż uczą podejścia z uśmiechem i dystansem, uczą co to ironia i przymrużenie oka, uczą co to parodia, pastisz, sarkazm, żart. Uczą na podstawie utworów Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Lema, Miłosza, Szymborskiej, Rusinka i wielu, wielu innych".