Bracia Miłoszewscy, Senkara, Kuźniar, Raczek, Wojsiat w strefie #Audio na Targach VIVELO

Tatiana Mindewicz-Puacz - psychoterapeutka, Mindset & Business Coach, członkini International Coaching Community – w rozmowie z Magdaleną Godzik opowie o tym, jak nauczyć się ufać samej sobie. Dr hab. Marek Binder pochyli się nad ewolucją ludzkiego mózgu a prof. Tomasz Grzyb spróbuje znaleźć klucz do zrozumienia pokolenia Z. Targi VIVELO to także szansa, żeby spotkać się z Agnieszką i Grzegorzem Święch, którzy znaleźli się na liście Forbes 100 Osób wspierających edukację seksualną w Polsce. Do tego wykład Marty Niedźwieckiej tworzącej podcast "O Zmierzchu". Zaplanowano również spotkanie z Katarzyną Kucewicz wokół książki "Waga z głowy" oraz z Karolem Jachymkiem, który przedstawi instruktaż poruszania się w cyfrowym świecie, w jakim dziś żyją dzieci. Przed nami 4 dni spotkań w strefie #Psychologia, a wszystko to pod hasłem "Pokolenia". Dr Aleksandra Piotrowska poprowadzi wykład na temat rozwoju mózgu nastolatka, dr hab. Jacek Wasilewski opowie, jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie, Joanna Gutral pochyli się nad pułapkami psychowashingu. a dziennikarka Renata Kim przybliży zagadnienia związane z niebinarnością, czyli tożsamością płciową w której osoba nie czuje się ani mężczyzną ani kobietą albo czuje się po trochu jednym i drugim.