Bokser wagi ciężkiej. Pod jego ciosami pękały szczęki rywali

O kim mowa? Oczywiście o Rockim Marciano, którego pełnego nazwiska (Rocco Francis Marchegiano) nie potrafili wymówić komentatorzy, a eksperci nie wróżyli mu żadnej kariery. Jednak to on zszedł z zawodowego ringu niepokonany. Do dziś nikt nie potrafi powtórzyć jego rekordu.