Najnowsze Popularne Wideo + 4 365 dniblanka lipińskaOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 07-02-2020 (17:42) Blanka Lipińska zapowiada: "Piszę coś, co powinno mieć premierę w tym roku" Blanka Lipińska zasłynęła w polskim show-biznesie erotykiem "365 dni". Książka już wkrótce doczeka się ekranizacji. I choć znaleźli się tacy,... Rozwiń Nie będę ukrywać że tak w wolnych … Rozwiń Transkrypcja: Nie będę ukrywać że tak w wolnych chwilach pisze co Piszę coś co w tym roku powinno ujrzeć światło dzienne Mówiłaś że każdy dzień w twoim tygodniu jest zapewne Tytuł twoje 365 do Nie wiem czy wiesz że ten 6e czym zapełnić Dzień Mam nadzieję że w pewnym momencie znajdę czas żeby odpocząć chociaż jeżeli Mamy zamiar A mamy naprawdę ambitny plan Każdą część rok po roku Wydawać No to to Może się okazać że odpocznę za 2 lat Troszkę Natomiast Wiesz ja wydając książkę Ja sama sobie Że ja mam teraz 365 dni na Że albo Lipińska osiągniesz to Albo potem to już będzie bardziej ten czas się rozleciał tym mniejsza szansa na to Więc ja Założyłam sobie plan Jak to No to wykonam go gdzieś Mniej Jeszcze 2 naczyń Jeszcze Tylko najgorsze jest to że istnieje szansa że tak teraz Mówię dobra A za 2 lata tak teraz robię trzy firmy wydałam trzy książki żeby trzy filmy Za chwileczkę jak będziesz mógł zobaczyć mnie w jednej z telewizji w jednym z programów jako gospodyń Pewnego rodzaju gospodyń a Tutaj jest szansa na news dla Wirtualnej Polski Jak nie mam Słuchaj nie wszystko już robimy tylko mój prawnicy i prawnicy Na razie są na etapie rozmów więc dopóki nie złożymy tych dwóch podpis To niestety nie mogę ci nic powiedzieć bo zawsze się może wykrzaczyć jeszcze nie wiadomo że no aczkolwiek Myślę że Niespodziewana Będą Że kolejne Filmy będą Powiedziałaś że Środki trwałe Ale już coś tam sobie piszę Szufla Nie mam Wiesz ja nie mogę czuć presji To to wiem Moje Ze mną trzeba delikatnie raczej spraw Jak się czuje Szczęśliwa jesteś Turcja Nie będę ukrywać że tak w wolnych chwilach pisze co Piszę coś co w tym roku powinno ujrzeć światło dzienne ale nie zadeklaruje tego bo Jeżeli nie będę miała czasu na napisanie tego tak dobrze że przeczytam To pamiętaj że ja go nie sama I Nie chcę wydać czegoś co zawiezie bo teraz wtedy ja napisałam dla siebie Płatnymi A teraz wydaje książkę Włącz twoje grona odbiorców i wiesz co i to jest gorzej się Bo Tak to wiesz wypluwam z siebie po prostu wyszukiwałem się 365 dni jest książką 100% prawdziwe emocjonalnie W stu procentach Dlaczego ludzie za nią poszli bo to była moja praw A teraz wiesz Piszę i napisz Kurde Dlatego nie urażę tego nie urażę tam Kwadratowy Pisownia także nie ma tej Takiej do zdrady Pisania jak była w A nie takiego wiesz takiej Wolności No bo już jestem Już jestem Jestem Blanka