Blanka Lipińska zapowiada czwartą część "365 dni". Tłumaczy, dlaczego tak późno

Kilka lat temu Blanka Lipińska z nieznanej menadżerki sopockiego klubu stała się pisarką-celebrytką goszczącą długimi miesiącami na listach bestsellerów. Popularność zapewniła jej trylogia "365 dni", którą polscy czytelnicy porównują do "50 twarzy Greya". Choć przygody Polki porwanej i uwięzionej przez sycylijskiego mafioso wzbudzały kontrowersje, a znana piosenkarka Duffy, ofiara porwania i gwałtu, apelowała do Netfliksa, aby wycofał "365 dni" ze swojej oferty, nic nie wskazuje na to, aby erotyczna seria miała się skończyć.