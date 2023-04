Blanka Lipińska przechodzi rekonwalescencję. Z jedną rzeczą nie daje sobie rady

"Jak mam umyć głowę? No bo tak... Na plecach mam opatrunek, szwy, itd. Nie wolno mi tego zmoczyć. Jak się myję, to myję się etapami, wiadomo. Jest to do zrobienia, ale żeby umyć głowę, trzeba się schylić albo do przodu, albo do tyłu. U fryzjera mogłabym, ale nie dam rady położyć się na myjce. Do przodu też się nie pochylę, bo nie dam rady. Bardzo chciałabym już umyć głowę" - podzieliła się z fanami swoim bólem.