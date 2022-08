Blanka Lipińska pokazała się topless.

Lipińska wstawiła takie zdjęcie nie tylko po to, by powspominać rajskie wakacje i pochwalić się piękną sylwetką. Zrobiła to przede wszystkim z powodu akcji społecznościowej, o której dowiedziała się od Mai Ostaszewskiej. "Twórczynie upominają się o równość do odsłonięcia klatki piersiowej wszędzie tam, gdzie połowa społeczeństwa ma do tego prawo, w tym na plaży" - pisała o akcji aktorka.