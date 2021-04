Biblia za 4 900 zł. O jej walory zapytaliśmy eksperta

- Wydanie "Biblii Sancta Familia" znam tylko z przekazów medialnych, ale na ich podstawie mogę stwierdzić, że forma jej przedniej okładziny z reliefową, posrebrzaną dekoracją stanowi udane nawiązanie do koncepcji złotniczych opraw ksiąg liturgicznych z dawnych epok. Efektowna kompozycja, na którą składa się głównie tondo z wizerunkiem Świętej Rodziny oraz tryptyk ze scenami nowotestamentowymi, cechuje się dbałością o realizm i drobiazgowość detali. To rzadkość nie tylko we współczesnych wydaniach ksiąg, ale też wyrobach metalowych z dekoracją o tematyce religijnej – mówi profesor.

Badacz kojarzy też, że w reklamie tej edycji Biblii zaakcentowano ręczne wykonanie dekoracji na metalowej okładzinie. O ręcznie naniesionym złoceniu detali jest też mowa w internetowej reklamie książki. W tym miejscu prof. Wagner zaznacza jednak, iż rękodzielnicze opracowanie tak bogatej, a zarazem warsztatowo znakomitej, kompozycji reliefowej w technice tzw. repusowania i cyzelowania 500 egzemplarzy oprawy (taki jest nakład Biblii) wymagałoby ogromu pracy wytrawnego złotnika: - Proszę sobie wyobrazić nadzwyczaj utalentowanego rzemieślnika, który żmudnie opracowuje kilkaset 500 takich drobiazgowych dzieł… cóż, do obecnej ceny za egzemplarz musielibyśmy dopisać chyba jedno zero – zauważa nasz ekspert i dodaje:

Czy taka biblia może być rodzajem inwestycji? – podpytuję. – To trudne pytanie – odpowiada ekspert.- Europa się sekularyzuje. Z nielicznymi wyjątkami ceny antykwaryczne na księgi liturgiczne z XIX w., a nawet wcześniejszych stuleci, generalnie spadają. Zresztą, szczerze mówiąc, bibliofil mając do wydania 4 900 zł raczej przeznaczyłby je na ciekawy historyczny egzemplarz, z oryginalnymi rycinami.

Wraz z profesorem dochodzimy do wniosku, że medialny przekaz na temat tej publikacji to po prostu efekt określonej strategii marketingowej. Reklama "Biblii Sancta Familia" adresowana jest głównie do osób wierzących, a nie bibliofilów-lokujących środki w kosztowne "białe kruki". Badacz zauważa, że okazała forma oraz waga woluminu (mowa jest o ponad 5 kilogramach) nieco kłóci się z przeznaczeniem księgi, która w rękach praktykującego katolika służyć powinna raczej do codziennej lektury.