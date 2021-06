Białe kryształowe noce. Dziennikarka o nowym zjawisku wśród seniorów

Magda Mieśnik, współautorka książki "Seksualne życie Polaków", została zapytana w programie "Newsroom" WP o to, czy widać jakieś różnice, jeśli idzie o preferencje seksualne, gdy porówna się podejście młodszych osób ze starszym pokoleniem. Dziennikarka stwierdziła, że jej zdaniem to starsze pokolenie staje się coraz bardziej odważne. – Zaobserwowaliśmy (Mieśnik napisała książkę wraz z mężem Piotrem – przyp. red.) nawet takie zjawisko wśród seniorów, którzy sięgają coraz częściej po narkotyki przed tym, jak umawiają się na seks. To są tak zwane białe kryształowe noce od popularnej nazwy narkotyków. Seniorzy publikują na specjalnych forach ogłoszenia, gdzie piszą, że chętnie umówią się na białą noc. To oczywiście oznacza seks pod wpływem narkotyków. Jest to bardzo ciekawe zjawisko i niestety coraz bardziej popularne, a jak wiemy bardzo szkodliwe – powiedziała.