Beverley Allitt. Anioł śmierci z Grantham

Niecały tydzień później roczna Kaylee Desmond została przyjęta z zapaleniem płuc. Do opieki nad dziewczynką przydzielono Allitt i początkowo wyglądało na to, że stan Kaylee się poprawia. Niestety u niej również nastąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Allitt szybko wezwała zespół reanimacyjny, który zdołał odratować Kaylee i ustabilizować jej stan na tyle, by można ją było przewieźć do większego, lepiej wyposażonego szpitala. Z dala od Allitt pacjentka wyzdrowiała […].