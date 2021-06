Beton, granit, szkło. Miasta bez zieleni nas zabijają!

Podwyższona temperatura ma znaczący negatywny wpływ na jakość życia. To udowodnione w badaniach naukowych, ale można to też zobaczyć gołym okiem. Przebywanie długi czas w wysokich temperaturach przyczynia się do ogólnego złego samopoczucia, czasem może nawet prowadzić do samobójstw. Sama w swoim otoczeniu podczas upałów widzę mnóstwo poddenerwowanych osób. Nasze organizmy nie są przystosowane do tego, żeby sprawnie funkcjonować w takich temperaturach.