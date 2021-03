Banksy idzie pod młotek. Dochód zasili służbę zdrowia

Grafika zatytułowana "Game Changer" pojawiła się na ścianie szpitalnego korytarza, gdy trwała pierwsza fala pandemii. Do pracy Banksy dołączył notatkę: "Dzięki za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśni to miejsce, nawet jeśli jest tylko w czerni i bieli".