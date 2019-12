Banan na targach sztuki był warty prawie pół mln zł. Ktoś go zabrał i zjadł

Do niecodziennej sytuacji doszło na targach Art Basel w Miami. Banan przyklejony szarą taśmą do ściany był elementem wystawy, a rzeźbiarz David Datuna postanowił go po prostu zjeść. Twierdzi, że nie zniszczył dzieła. Owoc był wyceniany na prawie pół mln zł.

Ten banan był wyceniany na prawie pół miliona zł (East News)

Banan przyklejony srebrną taśmą do ściany to instalacja włoskiego artysty Maurizio Cattelana zatytułowana "Komik". Dzieło wyceniono na 120 tys. dol. (463 tys. zł). Podczas targów sztuki Art Basel w Miami sprzedano 2 z 3 dostępnych instalacji. Ostatnia... została zjedzona.

Amerykanin David Datuna całkowicie zaskoczył wszystkich obecnych na targach - odkleił banana od ściany i go zjadł. "Głodny artysta" - tak o sobie powiedział po zdarzeniu. Twierdzi też, że nie zniszczył dzieła. gdyż banan Cattelana jest "ideą".

Właściciel galerii sztuki współczesnej w Paryżu Emmanuel Perrottin broni Datuny. Jest zdania, że banan na ścianie jest symbolem zarówno globalnego handlu i ulotności w konsumpcyjnym świecie, jak i klasycznym rekwizytem komediowym.