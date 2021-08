Baba Anujka. Najstarsza seryjna morderczyni na świecie

Ana Drakšin przyszła na świat na Wołoszczyznie ok. 1837 roku w domu zamożnego hodowcy bydła. Gdy dziewczynka miała kilkanaście lat, jej rodzina przeprowadziła się do wsi Vladimirovac, leżącej w serbskiej części Cesarstwa Austriackiego. Stąd odesłano ją do pobliskiej szkoły dla zamożnych, gdzie odebrała staranne wykształcenie.