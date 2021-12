Avicii popełnił samobójstwo. Ujawnią jego prywatne zapiski

Już w styczniu 2022 r. ukaże się książka "Tim – The Official Biography of Avicii". Jej autor Måns Mosesson rozmawiał z rodzicami Tima Berglinga, bo tak naprawdę nazywał się znany DJ, z jego przyjaciółmi i znajomymi. Udało mu się także pozyskać dzienniki, które Avicii pisał w szpitalach i ośrodkach uzależnień.