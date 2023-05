Autoryzowana biografia Charliego Wattsa, legendarnego perkusisty zespołu The Rolling Stones, już w księgarniach

Paul Sexton pisarz, dziennikarz i prezenter radiowy – przez ponad trzydzieści lat zajmował się Rolling Stonesami, przeprowadził wiele wywiadów z wszystkimi członkami zespołu. O muzyce zaczął pisać dla tygodnika "Record Mirror" w 1977 roku, jeszcze jako nastolatek. Ma na swoim koncie liczne publikacje, między innymi w "Sunday Times", "The Times" i "Billboard", a także wiele filmów dokumentalnych oraz programów dla BBC Radio 2. W 2021 roku ukazała się jego książka zatytułowana "A Portrait of the Artist in Memories and Memorabilia". Mieszka w południowej części Londynu.