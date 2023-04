Autoryzowana biografia Charliego Wattsa, legendarnego perkusisty zespołu The Rolling Stones, już w księgarniach!

Połowa 1962 roku. Niedawno powstały zespół Rolling Stones poszukuje stałego perkusisty. Mają na oku Charliego Wattsa, muzyka jazzowego dobrze już znanego w londyńskich klubach rhythm and bluesowych. Na szczęście dla przyszłych fanów Stonesów na całym świecie, udaje się go namówić do współpracy.