Autorka bestsellerów oskarżona o zabójstwo córeczki. Dziecko miało siedem miesięcy

Fiori Giovanni to popularna w Australii mówczyni motywacyjna i autorka bestsellerowych poradników typu "Zdemoluj negatywne myślenie", "Zaufaj sobie" czy "Zdefiniuj swoje przeznaczenie". Na swoich wykładach i w książkach przekonuje: "Nasze przeznaczenie nie jest jednym, wielkim celem w jakimś określonym momencie życia. To wybory, których dokonujemy na wielu przystankach na naszej drodze życia". Niestety 35-latka dokonała ostatnio bardzo złego wyboru, o którym huczą nie tylko lokalne media.

Jak donosi 7News, 18 lipca doszło do tragedii w domu Giovanni w Melbourne. Kobieta wezwała pogotowie do nieprzytomnej córeczki, niestety dziewczynka zmarła pomimo resuscytacji. Policja ustaliła, że 7-miesięczna Ilen kąpała się wcześniej w wannie z 2-letnim bratem. Matka wyszła z łazienki, a gdy wróciła, dziewczynka nie dawała znaku życia.

Autorka bestsellerów wnioskowała, by rozprawa odbyła się bez publicznego podawania jej nazwiska. Bezskutecznie. Ostatnio zniknęła z mediów społecznościowych (wszystkie "służbowe" profile na Facebooku, Instagramie czy Twitterze zostały usunięte), ale wcześniej zamieściła nagranie, w którym odniosła się do zaistniałej sytuacji.

- W tragicznych okolicznościach straciłam moją małą dziewczynkę. Nie, nie jestem jeszcze gotowa, by o tym mówić. To wciąż jest bardzo świeże. Cały czas próbujemy przez to przejść jako rodzina. Za każdym razem, gdy próbuję, czuję, jakby tysiące noży wbijało mi się w pierś – wyznała Fiori Giovanni.