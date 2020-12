Autor książki o o. Rydzyku: ”W każdym kolejnym sejmie redemptorysta z Torunia ma swoich przedstawicieli”

Piotr Głuchowski, współautor książki ”Imperator” o ojcu Tadeuszu Rydzyku, tłumaczy jego fenomen: - Szeregowy zakonnik z niewielkiego miasta jest bardziej wpływowy niż prymas i nuncjusz.

Sebastian Łupak: W czasie urodzin Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział w kontekście księży pedofilów, że każdy ma jakieś pokusy. Czy zdarzało mu się mówić podobne rzeczy wcześniej?

Piotr Głuchowski: On takie rzeczy mówi na antenie Radia Maryja od lat. Bronił wcześniej abpa Paetza, oskarżonego o molestowanie kleryków, czy metropolity Stanisława Wielgusa, który był wieloletnim konfidentem SB. Bronił też bp. Józefa Wesołowskiego, przyłapanego jako pedofil na Dominikanie. A teraz broni biskupa Janiaka. Rydzyk zawsze bierze w obronę zagrożonych hierarchów, a już zwłaszcza, gdy atakują ich media mailnstreamowe, czyli dla Rydzyka ”media mętnego nurtu”. Dla niego to są po prostu wrogowie Chrystusa i Ojczyzny.

Jakie o. Rydzyk ma argumenty?

Uważa, że nie ma problemu pedofilii w Kościele, bo na tysiąc skazanych za czyny pedofilskie jest czterech księży, podczas gdy ślusarzy i murarzy jest więcej. Mówi: pedofile w Kościele to nieistotna grupka. Dla o. Rydzyka pedofilia to nie problem, ale pałka, za pomocą której neomarksiści uderzają w Kościół. Lewacy się nas czepiają i tyle - wyjaśnia.

Nie wierzy w to, co pokazują choćby bracia Sekielscy?

Uważa ich dzieło za "kłamliwe filmidło". W audycji ”Rozmowy niedokończone” w Radia Maryja i TV Trwam woli mówić o ”hordach szatana” seksualizujących nasze dzieci, o lewicowych dewiantach spod znaku LGBT+.

Tym razem jednak na jego słowa zareagował biskup toruński Wiesław Śmigiel, który odciął się od tych stwierdzeń. Czy to nowa jakość w Kościele?

Tak, to jest coś nowego w Toruniu. Nie było dotąd sytuacji, żeby biskup toruński przepraszał za słowa o. Rydzyka, a zakonnik przeżył już kilku ordynariuszy. Nie słyszałem jednak, by przełożony prowincji redemptorystów w jakikolwiek sposób skrytykował słowa Ojca Dyrektora. Rydzyk ma bowiem absolutne poparcie hierarchii redemptorystów. Zakon nie ma zamiaru go krytykować. A on, jako zakonnik, nie podlega biskupowi toruńskiemu, bo nie jest księdzem diecezjalnym. Podlega prowincjałowi zgromadzenia oraz generałowi w Rzymie. To jest inny pion. I oni są z Radiem Maryja na dobre i na złe.

Ale Ojciec Rydzyk właśnie przeprosił za to, co powiedział. Jak pan przyjął te przeprosiny?

To także nowość i wyjątek, bo nie pamiętam, by w 29-letniej historii Radia Maryja Rydzyk za cokolwiek przepraszał. Myślę, że nacisnęli nań albo funkcyjni z Watykanu albo jego sponsorzy - politycy, którzy wytłumaczyli, że krok w tył będzie wskazany.

East News Ojciec Rydzyk z członkami polskiego rządu (East News)

Na ostatnich urodzinach Radia tradycyjnie pojawili się wpływowi politycy PIS. Ale te pielgrzymki do Torunia mają chyba dłuższą historię niż dobra zmiana?

Zaczęło się to w 1997 roku. Wtedy, po zwycięstwie Akcji Wyborczej Solidarność, na urodziny radia wjechała po raz pierwszy śmietanka polityków tej formacji: Alicja Grześkowiak, Jan Łopuszański, Marek Jurek itd.

Od tego czasu w każdym kolejnym Sejmie są parie, których kampanie wyborcze wspiera Rydzyk: po AWS była Liga Polskich Rodzin, potem PiS i Solidarna Polska. Dzisiaj do ulubieńców Ośrodka Toruńskiego - licząc według długości oklasków na urodzinach i pielgrzymkach RM - należą kolejno: Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz, Beata Szydło i Beata Kempa. Wcześniej był na czele także prof. Jan Szyszko, jako "ten który uratował polskie lasy". A przede wszystkim dał dotację na słynną geotermię, która nie działałby, gdyby nie podgrzewano tej wody zwykłym gazem.

Ostatnio wśród radiomaryjnych wybił się nowy minister edukacji Przemysław Czarnek. Zaczął występować w Radiu Maryja, bo jako wojewoda w Lublinie sprzeciwiał się marszowi równości LGBT . Na tym temacie wypłynął w audycjach, był zapraszany do radia i TV Trwam coraz częściej, dostał się do Sejmu, a teraz dostał tekę.

Rozumiem, że politykom się to opłaca, bo są promowani. Ale jak się to ma opłacać o. Rydzykowi?

Organizacje związane z Ojcem Rydzykiem są beneficjentami dotacji. Podam przykład, o którym piszemy z Jackiem Hołubem w książce "Imperator”. Oto dane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łożącego na jeden tylko projekt redemptorysty, czyli na geotermię:

- 19 mln 468 tys. złotych dotacji na ”budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu". Umowa z 7 listopada 2017;

- 8 mln 417 tys. złotych na to samo 27 lutego 2018;

- 8 mln 290 tys. na "budowę sieci ciepłowniczej” 28 maja 2018 roku;

- 4 mln 10 tys. na to samo w tym samym 2018 roku.

To jedynie geotermia, a jest jeszcze rydzykowe Muzeum Pamięć i Tożsamość, które już pochłonęło ponad 150 milionów z budżetu. Jest Park Pamięci, czyli polskie Jad Waszem, na które tylko z rezerw premiera związana z zakonnikiem fundacja Lux Veritas dostała 8 mln zł. Od kiedy rządzi PiS, dotacje państwowe dla różnych instytucji wokoło Rydzyka wyniosły circa 250 mln zł. Tyle ministerstwa i ich agendy dały pod różnymi postaciami: na reklamy w niszowej TV Trwam, na imprezy w szkole medialnej, na fundacje związane z Ojcem Dyrektorem, na nowe budowle w Toruniu, wreszcie w formie pożyczek.

Dotacje to teraz główne źródła dochodu instytucji o. Rydzyka?

Tak. Szkoła medialna, mimo że płatna, nie przynosi zysków, bo studentów jest mało. Słuchaczki i słuchacze płacący na radio też nie są w stanie utrzymać stacji. Kiedyś wiele dawały kasy SKOK, ale to wygasło. Komercyjnych reklam TV Trwam ani "Nasz Dziennik" nie mają - za mała oglądalność i za mała sprzedaż. Mają za to wiele akcji sponsorowanych przez partnerów publicznych i ministerialnych. Rydzyk zbiera też pieniądze z 1 procenta poprzez fundację Nasza Przyszłość. To około pięć-sześć milionów rocznie z odpisów podatkowych - fundacja musi oczywiście te dane udostępniać na stronie, jeśli chce pozostać organizacją pożytku publicznego. I udostępnia. A zatem mamy takie proporcje - kilka milionów dochodów własnych wobec kilku setek milionów od władzy.

Jeśli TV Trwam jest niszowa, a "Nasz Dziennik" ma niską sprzedaż, to co politycy dostają w zamian za te pieniądze?

Kilka procent dodatkowych głosów w wyborach. Dwa, trzy. To czasem bardzo dużo. Ziobro czy Macierewicz nie są ludźmi znikąd. Mają jakieś własne poparcie, a Rydzyk dokłada swoją cegiełkę, dowozi im te dodatkowe kilka tysięcy głosów ekstra dzięki zmasowanym działaniom radia, telewizji, swoich portali internetowych i "Naszego Dziennika”.

Wpływ polityczny Ojca Dyrektora jest przez tę synergię dużo większy niż realny zasięg jego mediów, czego najlepszym dowodem jest to, że od dwóch dni polskie serwisy mówią o wypowiedzi z Torunia. W kraju było w zeszłym tygodniu dużo rocznicowych imprez różnych instytucji i różni ludzie mówili na nich różne rzeczy. A jednak media komentują to, co powiedział o. Rydzyk. Jego głos jest wciąż mocno słyszalny, choć pozornie mało kto słucha Radia Maryja. Dyrektor jest stałym, liczącym się elementem polskiej sceny politycznej, choć to tylko szeregowy zakonnik z niewielkiego miasta. Ale zarazem najsłynniejszy polski duchowny. Moim zdaniem bardziej wpływowy niż prymas, nuncjusz, prowincjał zakonu. Rydzyk to klasa w sobie.

Materiały prasowe Imperator (Materiały prasowe)