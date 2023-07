Audiobooki, od których się nie oderwiecie. Masa superprodukcji

Dłuższy wypad, egzotyczna podróż, wolny weekend czy leniwe popołudnie - te momenty smakują szczególnie latem. Wreszcie mamy chwilę dla siebie i okazję, by poświęcić się temu, na co zazwyczaj w codziennym pędzie nie mamy czasu. Na przykład - nadrobić książkowe zaległości. Ale co, jeśli nawet na wakacjach nie ma szczególnie czasu, by przysiąść z książką? Z pomocą przychodzą audiobooki. W Audiotece znajdziecie cały szereg propozycji, które zabiorą waszą wyobraźnię w pasjonujące podróże. Proponujemy kilka z nich.

