Anna Głogowska pokazała zdjęcia z córką. Fani zasypali ją komplementami

Anna Głogowska to postać, która zrobiła niemałą karierę w polskim show-biznesie. Tancerka zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Taniec z gwiazdami" i natychmiast zaskarbiła sobie sympatię fanów. To właśnie za sprawą tego programu związała się z Piotrem Gąsowskim. Para doczekała się w 2007 r. córki Julii. Choć ich miłość ostatecznie nie przetrwała próby czasu, to jednak wciąż pozostają w dobrych relacjach, co na pewno ma dobry wpływ na ich dziecko.