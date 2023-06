Andrzej Seweryn publicznie zwyzywał Kaczyńskiego. Obawiano się o jego bezpieczeństwo

- Mamy ogromne zaufanie do naszych czytelników, mieliśmy wcześniej spotkania nawet z politykami i do żadnych incydentów nie dochodziło. Monitorujemy sytuację na bieżąco, tak jak w przypadku wszystkich naszych wydarzeń, współpracujemy oczywiście z Urzędem Miasta i informujemy go o potencjalnie problematycznych sytuacjach. Nasi czytelnicy słyną z wysokiej kultury na spotkaniach i do tej pory nie dochodziło do sytuacji, w których jakiekolwiek służby musiały interweniować. Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas priorytetem, jak również naszych pracowników i czytelników - powiedział w rozmowie z "Faktem" Marcin Wiktor z Sopoteki.