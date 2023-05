Andrzej Nejman oskarżony o defraudację pieniędzy. Autor odpiera zarzuty mediów

- Bardzo trudno się tu dziś pracuje - powiedziała anonimowo Wirtualnej Polsce jedna z nich. - To wszystko, co się dzieje, doprowadziło do ogromnej polaryzacji w załodze. Czasem nawet w małych zespołach trudno się dogadać. Jest dużo osób, które czują się mocno pokrzywdzone działaniami dyrekcji. Rozumiem to, każdy ma inną "wyporność". A dochodzi do takich sytuacji, że niektórzy nie wytrzymują napięcia.