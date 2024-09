Amazon świętuje 10 lat w Polsce, oferując do 50% zniżki na najlepsze książki w sklepie Amazon.pl

Z okazji 10 lat działalności Amazon w Polsce, sklep Amazon.pl oferuje klientom świetne okazje na najlepsze książki. Promocja trwa do 29 września br., a lista obejmuje starannie wyselekcjonowane książki dostępne w języku polskim, między innymi "Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak, "It ends with us" Colleen Hoover, "Things we never got ove" Lucy Score, zbiór opowiadań Stephena Kinga "You like it darker" czy bestsellerową pozycję "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" Dale'a Carnegie'go.