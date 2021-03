Alicja Bachleda-Curuś napisze książkę o Zakopanem. Ciągle spisuje rodzinne historie

- Marzę o czymś kompletnym, co będzie absolutnie moje - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".

Choć książka będzie poświęcona jej przodkom i bliskim, to Bachleda-Curuś chce zadedykować ją synowi. Pragnie, by w pełni poznał historię jej pochodzenia. - Dbam o to i staram się, aby dobrze znał język polski i historię naszego rodu - przyznała.