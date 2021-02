Aleksander Doba: przepłynąłem Atlantyk, nie dając się pokonać

Jak sobie radzić w kajaku z 9-metrową falą na środku oceanu? - Skutecznie - odpowiadał Aleksander Doba w listopadzie 2015 r. w rozmowie z Patrycją Wanat. Zapytany o kajak, którym przepłynął samotnie tysiące kilometrów w rozmaitych warunkach, podróżnik przyznał, że był on zrobiony na specjalne zamówienie w Szczecinie. - Kajak został zbudowany w celu bezpiecznego przepłynięcia oceanu. To był główny cel, jaki przyświecał przy budowie - mówił Aleksander Doba.

Z kolei pytany o to, dlaczego akurat Atlantyk, odparł, że to ocean, który z jednej strony jest nam najbliższy, a z drugiej – zdążył go dobrze poznać. Przepłynął go kilkakrotnie, zarówno jachtem, jak i kajakiem. Jednak to ten drugi wyczyn wprawiał międzynarodową opinię w zachwyt. Osobą, którą wyprawy podróżnika przyprawiały za to o "kolejne siwe włosy", była żona Aleksandra Doby. Zawsze była jednak wspierająca.