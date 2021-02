Agnieszka Graff zrobiła coming out. O swojej partnerce mówi żona

Agnieszka Graff jest autorką książek m.in. "Matka Feministka", "Memy i graffy. Dżender, kasa i seks" oraz "Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym", za którą w 2002 r. była nominowana do Nagrody Nike. Publicystka, literaturoznawczyni i tłumaczka pochwaliła się nowym związkiem za pośrednictwem Facebooka.

"Z tego wszystkiego upiekłyśmy z żoną bułeczki (tak to jest coming out, więc kto nie wiedział niech da wow, a w sprawie bułeczek 3D liczymy na serduszka). PS. Ślubu nie mamy, ale to przez PiS i pandemię" - napisała.