Afera w Varius Manx. Kasia Stankiewicz broni zespołu. Wcześniej mówiła co innego

- Mówili, że "to jest taka branża", że "trzeba mieć grubą skórę", że "oni tacy są, bo to są faceci", że "to normalne i naturalne", że "to przecież nikomu krzywdy nie robi". Dzisiaj wiemy, że to nie jest normalne i dzisiaj dajemy sobie prawo, żeby to powiedzieć, bo te rzeczy zostały już zapisane prawnie, co jest dzisiaj znęcaniem i molestowaniem. To mocne słowa, które ludziom kojarzą się bardzo jednoznacznie - powiedziała Monika.