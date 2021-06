Afera mailowa: Severski nie ma wątpliwości, kto stał za wyciekiem

- Jeżeli służby to przejęły, to co pewien czas będą się pojawiały nowe sensacje i wcale nie muszą to być prawdziwe informacje. Teraz nie da się oddzielić inspiracji i dezinformacji wywiadowczej od prawdziwych treści. Wrzuci się jakiemuś politykowi wypowiedź i będzie musiał się tłumaczyć, chodzi o to, żeby się kotłowało. Zysk Rosjan jest taki, że znowu w Polsce się zagotowało. Na tym im zależy. Byśmy byli skłóceni, by były problemy, by państwo było słabe, obywatele wątpili w jego sprawność i odpowiedzialność, by znowu objawił się tupolewizm - podsumowuje w rozmowie z "Faktem".