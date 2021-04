20 lat temu Gretkowska wydała głośną książkę o ciąży. Dziś jej córka jest piękną kobietą

Jak pisała w "Wyborczej" Justyna Sobolewska tuż po wydaniu "Polki", Manuela Gretkowska próbowała w tej książce narzucić czytelnikom nowy wizerunek. Chciała skończyć ze stereotypem gorszycielki, w jaki wpakowała ją wtedy krytyka i pisma kobiece. Nie da się jednak ukryć, że w "Polce" nie do końca uciekła od typowych dla siebie skrajności. Tak czy siak wielu uważa do dziś, że najlepsze partie tej książki to fragmenty, gdy była w ciąży z córką Polą Pietuchą, która wyrosła na piękną kobietę. Co ważniejsze, 20-latka sama od jakiegoś czasu zwraca uwagę swoją postawą.