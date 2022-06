Żyć. Walczyć. Przetrwać. Wśród potworności Auschwitz czternastoletnia dziewczyna podejmuje grę o życie.

Młoda Polka, działaczka ruchu oporu osadzona w KL Auschwitz jako więzień polityczny, rozgrywa partie szachów, w których stawką jest jej własne życie.

Maria Florkowska ma wiele twarzy. Jest kochającą córką, zapaloną szachistką, a także nad wiek odważną działaczką ruchu oporu w okupowanej przez Niemców Warszawie. Aresztowana przez Gestapo trafia do Auschwitz, gdzie jedynie przypadkiem unika losu swojej rodziny, która w całości zostaje zamordowana. Dostrzegając szachowe umiejętności Marii, sadystyczny zastępca komendanta Karl Fritzsch zmusza ją do rywalizacji, która ma dostarczyć rozrywkę jemu i strażnikom obozu. Nie ukrywa przy tym, że gdy znudzi go jej gra, bez wahania ją zastrzeli.