ZWIERZĘTA BIORĄ LOS PLANETY W SWOJE ŁAPY „BRACTWO ZAGROŻONYCH”

Co się stanie, gdy wobec zbliżającej się katastrofy klimatycznej zwierzęta wezmą swój los we własne łapy?

Temperatura na Ziemi rośnie, poziom wód się podnosi, na świecie jest coraz mniej pokarmu… nie ma czasu do stracenia, trzeba ratować Ziemię i mieszkające na niej istoty żywe! Globalna katastrofa to kwestia czasu! Zagrożone gatunki zwierząt dzieli niewiele od całkowitej zagłady. Cała nadzieja w Bractwie Zagrożonych, które postanawia ocalić świat: w supersilnej niedźwiedzicy polarnej, sprytnym łuskowcu o rozwiniętym talencie technicznym, sarkastycznym narwalu i orangutanie marzycielu. Czasem trzeba będzie zjechać na linie do jaskini, zapętlić obraz wideo czy przekręcić gałkę w drzwiach mimo braku kciuków, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. A staje się jeszcze trudniej, gdy dwoje z nich zostaje porwanych… Czy Bractwu uda się uratować świat?