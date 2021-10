Zaufanie komuś może okazać się śmiertelnie niebezpieczne…

Shannon Messenger ukończyła kinematografię na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, gdzie się dowiedziała – oprócz wielu innych rzeczy – że oglądanie filmów jest dużo lepsze niż ich kręcenie. Studiowała sztukę, scenopisarstwo i produkcję filmową, zrozumiała jednak, że jej prawdziwa pasja to pisanie książek. Jest autorką okupującej od lat listy bestsellerów "New York Timesa", wielokrotnie nagradzanej serii "Zaginione Miasta" (Keeper of the Lost Cities) oraz cyklu "Sky Fall" dla starszej młodzieży. Jej książki wydano w wielu krajach i przetłumaczono na wiele języków. Autorka mieszka w Południowej Kalifornii wraz z mężem i zawstydzającą liczbą kotów. Online można ją znaleźć na www.shannonmessenger.com.