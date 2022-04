Zapraszamy na finał V edycji konkursu Najlepszy Młody Mówca

O czym będą mówić finaliści? Temat ich wystąpień jest następujący: "Każde pokolenie uważa, że jest wyjątkowe. Spróbujcie jednak odkryć to w czym jesteście podobni do pokolenia Waszych rodziców". Finaliści będą musieli zmierzyć się nie tylko z tematem, ale i tremą. Konkurs odbędzie się w onieśmielających wnętrzach Centrum Sztuki Współczesnej i będzie realizowany w konwencji talent-show, a to oznacza ostre światło sceniczne i natychmiastową ocenę jury oraz widzów obserwujących transmisję w Internecie. Finał odbędzie się już w najbliższą niedzielę 24 kwietnia. Można go obejrzeć na żywo, zasiadając na widowni lub śledząc transmisję na profilu facebookowym Akademii Retoryki. Każdy może wziąć też udział w głosowaniu publiczności – wystarczy w niedzielę zerknąć na stronę akademiaretoryki.pl