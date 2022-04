"Zagubiony to piękna i dobrze napisana powieść Josie Williams. To romans dla nastolatków mówiący o pierwszej miłości, z metafizycznym motywem, który, jak sądzę, poruszy czytelnika w każdym wieku. Ciekawe spojrzenie na to, co dzieje się po naszej śmierci, autorka daje nam emocjonującą, wciągającą i do głębi poruszającą historię, która jednocześnie podnosi na duchu. Absolutnie uwielbiam Maggie i Rydera, którzy są trochę zagubieni i samotni."- Books, Booze & Bon Voyage - Goodreads