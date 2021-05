Wywiad z K.N. HANER, autorką książki "Zła chwila".

Jestem przekonana, że wiele kobiet jest zadowolonych, ale to kwestia bardzo indywidualna. Prawdą jest to, że bardzo często zdarza się, że czytelniczki po lekturze książek z wątkami erotycznymi stają się śmielsze, bardziej odważne w łóżku. To taki pozytywny „skutek uboczny” czytania takich książek. A co do niezadowolenia, to przecież tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Warto rozmawiać, to najlepsza rada na łóżkową nudę i posuchę.