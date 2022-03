Wstrząsający reportaż – "Ocalała z chińskiego gułagu" obnaża chiński system obozów koncentracyjnych

Gulbahar Haitiwaji jest etniczną Ujgurką, która od 2006 roku mieszka we Francji z mężem i dwiema córkami. W 2016 r. została zwabiona do Chin pod pretekstem podpisania dokumentów emerytalnych i natychmiast po przybyciu aresztowana. Wkrótce po tym trafiła do obozu reedukacyjnego, skąd została zwolniona w 2019 r. Od 2017 roku do takich obozów deportowano ponad milion Ujgurów, tureckojęzycznaej muzułmańskiej grupy etnicznej zamieszkującej region Xinjiang. Świat grzmi o ludobójstwie, a Komunistyczna Partia Chin neguje, iż są to obozy koncentracyjne, i legitymizuje ich istnienie, mówiąc o "walce z islamskim terroryzmem, infiltracją i separatyzmem".