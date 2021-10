Wróć przed zmrokiem – recenzja

Po śmierci ojca Maggie wraca do rezydencji, wbrew obietnicom złożonym rodzicom, próbując uporać się z głębokimi cieniami, które publikacja książki i związany z nią rozgłos rzuciły na jej całe życie. Szuka odpowiedzi na zasadnicze pytanie – czy to, co opisane w książce, wydarzyło się naprawdę? Sama tych wydarzeń nie pamięta; podróż ta jest w równej mierze próbą zrozumienia tego, co się wydarzyło, jak i jej prywatnym rozliczeniem z działaniami rodziców. Krok po kroku – rozdział po rozdziale – działania Maggie rzucają coraz więcej światła zarówno na przeszłość, jak i teraźniejszość. Wygląda na to, że "dom pamięta", cytując jednego z bohaterów. Zło i tragedie, których świadkami było Baneberry Hall, mają więcej niż jedno dno, więcej niż jedną przyczynę… i więcej niż jedno spodziewane zakończenie.