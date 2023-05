Wisława Szymborska czytająca wiersze oraz premiera biografii noblistki na Targach Książki i Mediów VIVELO (18-21 maja)

Program jest niezwykle bogaty i zróżnicowany. Na PGE Narodowym zainteresowani poznają unikalny warsztat pracy fotografów podróżniczych, jak i tajniki pracy autorów książek kulinarnych. Spędzą czas biorąc udział w pokazach kaligrafii i na wystawie kimon lub – włączą się w żywiołowe spotkania z producentami i pasjonatami podcastów oraz twórcami platform streamingowych. Warto zajrzeć też strefy #gaming, gdzie można będzie przetestować m.in. konsole retro, symulatory jazdy i automaty do gry. Targi będą też unikalną szansą by poznać pasjonujący świat słuchowisk, seriali audio i podcastów. Dzięki Aplikacja Empik Go, która jest głównym partnerem strefy #audio będzie można wspaniale się zrelaksować, zasiąść w wygodnych fotelach i wypocząć na miękkich poduchach, słuchając rozmów na scenie. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli wziąć udział w zajęciach minfulness, czy zajęciach z ekspertką od masażu Shantala, a cała strefa będzie przystosowana pod potrzeby maluchów.