„Wiolonczelistka” – nowa powieść Daniela Silvy

DANIEL SILVA jest autorem wielokrotnie nagradzanych powieści, które zajmują pierwsze miejsca na listach bestsellerów "New York Timesa": "Ostatni szpieg Hitlera", "The Mark of the Assassin", "The Marching Season", "Artysta zbrodni", "Angielski zabójca", "Spowiednik", "Śmierć w Wiedniu", "Książę ognia", "Posłaniec", "Tajny sługa", "Reguły Moskwy", "Uciekinier", "Sprawa Rembrandta", "Portret szpiega", "Upadły anioł", "Angielska dziewczyna", "Wielki skok", "Angielski szpieg", "Czarna wdowa", "Dom szpiegów", "Inna kobieta" oraz "Nowa dziewczyna" (2019). Najbardziej zasłynął długą serią thrillerów o szpiegu i konserwatorze dzieł sztuki Gabrielu Allonie. Powieści Silvy stały się bestsellerami na całym świecie i zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków.