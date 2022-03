"Większość Rosjan ma wyprane mózgi"

Stąd, że w Rosji władza to wszystko, a jednostka – nic. Gdy jednostka przeszkadza władzy, to trzeba ją zniszczyć. Liczy się wódz i państwo, a szary człowiek ma siedzieć cicho. To jest w dużej części dalej mentalność chłopa pańszczyźnianego. Naród ma wpojone, że państwo to największa wartość, władza ma zawsze rację i ma prawo do nieograniczonej przemocy, jeśli ona służy państwu. A państwo to ten, kto siedzi na Kremlu. Aleksiej Nawalny próbował z tym walczyć - najpierw próbowali go zabić, otruć, a teraz siedzi w kolonii karnej.