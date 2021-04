WESOŁA MENAŻERIA – Basia i przyjaciele. Marcel

Marcel jest kolegą Basi z przedszkola. Przynosi do domu zwierzęta, kocha je i troszczy się o nie. Zaczęło się od papugi. A właściwie papuga Eugeniusza. Marcel znalazł go na trawniku pod blokiem, kiedy jeszcze nie chodził do przedszkola. Z biegiem lat w domu Marcela i jego rodziny zwierząt przybywało, aż zaczęło się robić naprawdę ciasno. Jego dom jest azylem dla wielu zwierzaków, swoje miejsce znalazły między innymi dwa koty – Guzik i Arwena – oraz nie całkiem rasowy jamnik Szczotek. Czy w tej rozbrykanej menażerii znajdzie się jeszcze miejsce dla bezdomnej, zabiedzonej psicy? Przecież nie można powiedzieć „nie”, kiedy słabsi potrzebują naszej pomocy i troski!